В Красноярском крае мошенники оплатили покупку деньгами из «Банка приколов»

Местную жительницу наградят за помощь полиции в задержании «приколистов», которым грозит совсем несмешной срок.

Происшествия

Правоохранительные органы города Канск Красноярского края при содействии бдительной местной жительницы смогли задержать двух мошенников, которые подозреваются в оплате товаров сувенирной продукцией, пишет КП .

Сообщается, что одна из злоумышленников набрала настоящих продуктов в торговом павильоне и рассчиталась за них купюрами из «Банка приколов». Однако продавщица разобралась в ситуации, задержала женщину и вызвала полицию. Оказалось, что задержанная была ранее судима. Позднее выяснилось, что она имела сообщника – ранее судимого 37-летнего мужчину.

Отметим, что жительницу Канска наградят за помощь полиции в задержании «приколистов», которым грозит совсем несмешной срок.