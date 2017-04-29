В Красноярске пьяный водитель спровоцировал массовую аварию

В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок.

Происшествия

На улице Судостроительной в Красноярске произошло крупное ДТП, инициатором которого стал пьяный водитель. Инцидент зафиксирован в пятницу, 28 апреля, передает Sibnovosti .

По предварительным данным, владелец иномарки «Mercedes-Benz», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «Honda» и «Isuzu». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок.

Отметим, что 44-летний нарушитель был лишен прав за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.