В Костромской области на подростка обрушился потолок дома под снос

Отвечать за это по суду будет глава администрации сельского поселения.

Происшествия

Глава администрации Октябрьского сельского поселения Мантуровского района Костромской области ответит по суду за тяжкий вред, нанесённый здоровью несовершеннолетнего. Главу сельского поселения обвиняют в халатности, повлекшей травмы подростка по неосторожности, сообщает сайт «Новости СК РФ».

В посёлке Октябрьский на улице Складской стоял многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу в 2009 году. Однако у сельской администрации, по-видимому, «руки не доходили» снести его.

Летом 2016 года подростки шалили в этом полуразрушенном доме, куда доступ был совершенно свободен. Один из ребят стал кидать кирпичи во внешнюю стену развалины. От этого стена дрогнула, и потолок, опирающийся на неё, упал на мальчика 15 лет. Он был тяжело травмирован.

Главе села придётся отвечать за то, что аварийный дом не был своевременно снесён, и за то, что туда не был закрыт доступ.