В Коми двенадцатилетнего мальчика зарезали его сверстники

Труп ровесника убийцы закопали в снегу, где его после и нашли.

Происшествия

Уголовное дело по факту убийства ребёнка 12 лет возбуждено в Воркуте (Республика Коми). Об этом сообщает СК РФ.

По данным следственного комитета, мальчик пропал 3 февраля, выйдя из школы. Когда ребёнок не пришёл домой, на его поиски выдвинулись МЧС, полиция, жителей посёлка Елецкий, где проживал подросток. Первоначально поиски не дали результатов, и было возбуждено уголовное дело.

Дальнейшие розыскные мероприятия установили факт убийства подростка: его тело было найдено в снегу. Отыскали и убийц. Это были два ровесника погибшего парнишки.

Следствие предполагает, что ссора между ребятами переросла в драку, в пылу которой один из нападавших несколько раз ударил оппонента ножом. Подросток умер на месте. Малолетние убийцы зарыли его труп в снег и ушли.

Поскольку ребята не в том возрасте, когда привлекают к уголовной ответственности, следствие решает вопрос о помещении их в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей.