В Кёльне за сутки задержали сотни мужчин африканского происхождения

Полиция провела масштабную операцию для предотвращения насилия и грабежей.

Происшествия

В Кёльне за сутки задержали сотни мужчин африканского происхождения. Полиция провела масштабную операцию для предотвращения насилия и грабежей. По городу дежурили более 1,5 тысяч правоохранителей, передаёт РИА Новости.

Полицейские в ночь на 1 января проводили задержания мужчин на двух основных железнодорожных станциях гКёльна. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, к утру воскресенья поступили сообщения сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кельне. Один мужчина был арестован.

Напомним, в новогоднюю ночь 2016 года произошли массовые нападения на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев.