В Китае мужчина подвергся нападению панды

Китаец отделался серьезными повреждениями рук и ног и был госпитализирован в местную больницу.

Происшествия

41-летний работник китайского центра по разведению и исследованию панд подвергся нападению со стороны панды, которая охраняла свое потомство, пишет Газета.ru .

Сообщается, что 16-летняя самка по кличке Си Мэй напала на беззащитного мужчину по фамилии Вэй после его проникновения на территорию тренировочного вольера. Животное восприняло действия работника центра как угрозу жизни своего детеныша.

Стоит отметить, что китаец отделался серьезными повреждениями рук и ног и был госпитализирован в местную больницу.