В Кирове ответчиком по уголовному делу станет администрация спорткомплекса

Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем на скалодроме.

Происшествия

СУ СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело против администрации спорткомплекса «Металлург» по факту травмирования несовершеннолетнего на скалодроме. Об этом сообщается на сайте «Новости СК РФ» в понедельник, 6 февраля.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Причиной стали тяжёлые травмы, полученные посетителем спорткомплекса, 13-летним подростком, на скалодроме 1 февраля. Вечером того дня подростка привезли в больницу с травмой грудной клетки, ушибами и переломами.

Всё это было последствием падения со скалодрома высотой около 8 метров.

Доследственная проверка показала, что во время тренировки мальчик поднимался на скалодром. Тренер проверил снаряжение и узел страховочной системы. Тем не менее, когда мальчик начал спускаться, страховочный узел не выдержал, и ребёнок полетел вниз. Его немедленно госпитализировали.

Следствие рассматривает разные версии падения ребёнка, расследование уголовного дела продолжается.