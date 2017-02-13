В Кирове осыпались окна вокзала и изувечили женщину

Виновных в нарушении правил строительной безопасности будут судить.

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщине на железнодорожном вокзале Кирова, пишет сайт «Новости СК РФ» в понедельник, 13 февраля. В рамках этого дела будут отвечать лица, виновные в нарушении правил строительной безопасности.

Трагедия произошла 14 сентября 2016 года. В ходе наружных строительно-монтажных работ по реконструкции вокзала станции Киров работники ООО «КапиталГруппСтрой» остекляли окна здания. Незакреплённый изнутри стеклопакет упал внутрь вокзала и ударил сидящую на скамейке 56-летнюю женщину, фактически переломив ей позвоночник.

Травмы, которые получила несчастная, квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело активно расследуется, круг виновных устанавливается. Кировские следователи готовят представления об усилении мер безопасности на железнодорожном вокзале.