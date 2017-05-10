В Кемеровской области водитель грузовика сбил насмерть пешехода

Мужчина переходил дорогу вне «зебры», но в зоне её видимости.

Происшествия

На 271-ом километре автотрассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован поздно вечером 9 мая, пишет Сибдепо .

По предварительным данным, 47-летний водитель фуры «МАЗ» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне «зебры», но в зоне её видимости. В результате столкновения житель Кузбасса получил ряд тяжелых травм и скончался на месте. При этом автолюбитель был трезвым.

Отметим, что сейчас сотрудниками дорожной полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.