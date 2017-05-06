В Кемеровской области ребенок сгорел заживо в яме со шлаком

В настоящее время устанавливается собственник территории.

Происшествия

В городе Белово Кемеровской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который провалился в яму со шлаком. Инцидент произошел в пятницу, 5 мая, пишет РЕН со ссылкой на Интерфакс .

Сообщается, что двое мальчиков подошли к шлакоотстойнику. В какой-то момент борта ямы обвалились, в результате чего дети упали. Один из них выбрался наружу и побежал просить о помощи, однако за это время другой ребенок сгорел заживо.

В настоящее время устанавливается собственник территории. На месте происшествия работают специалисты.