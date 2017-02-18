В Кемеровской области бомж похитил сразу три снегоуборочные машины

Предприимчивый вор хотел продать технику, однако немного не успел.

Происшествия

В городе Прокопьевск Кемеровской области бездомный мужчина умудрился украсть у одного их местных предприятий сразу три снегоуборочные машины на сумму порядка 30 тысяч рублей, пишет ГК .

По данным правоохранительных органов, к ним обратился директор по безопасности организации. После недлительных поисков сотрудникам полиции удалось задержать мужчину без определённого места жительства. Техника была найдена в доме знакомого злоумышленника.

Оказалось, что предприимчивый вор хотел продать технику, однако немного не успел. Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.