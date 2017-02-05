В Кемерово женщина ослепила полицейского, вступившись за пьяного мужа

Сообщается, что заступница также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия

Кемеровский инспектор ГИБДД оказался ослеплен газовым баллончиком, применённым женой нарушителя, пишет VladTime .

Сообщается, что полицейский остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. При этом жена нарушителя попыталась уговорить служителя порядка не штрафовать ее мужа. Осознав, что инспектор не преклонен в своем решении, женщина распылила газовый баллончик и прямо ему в лицо.

По данным правоохранительных органов, заступница также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован с ожогами лица.