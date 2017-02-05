Кемеровский инспектор ГИБДД оказался ослеплен газовым баллончиком, применённым женой нарушителя, пишет VladTime.
Сообщается, что полицейский остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. При этом жена нарушителя попыталась уговорить служителя порядка не штрафовать ее мужа. Осознав, что инспектор не преклонен в своем решении, женщина распылила газовый баллончик и прямо ему в лицо.
По данным правоохранительных органов, заступница также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован с ожогами лица.