В Кемерове будут судить подростка-рецидивиста

Обвиняемый ограбил бабушку и изнасиловал девочку.

Происшествия

В Кемеровской области перед судом предстанет юнец 16 лет, успевший совершить несколько тяжких преступлений, сообщает в среду, 22 февраля, сайт СК Кузбасса. Следственные органы региона завершили расследование уголовного дела подростка, объединяющее три статьи – грабёж, незаконное проникновение в чужое жилище и изнасилование.

В чужой дом юнец проник в августе 2016 года. Он решил сходить к соседям «поторчать в интернете». Соседей не было дома, на двери висел замок, но это не смутило «продвинутого пользователя». Он открыл соседский замок своим ключом и провёл некоторое время в чужом жилище за компьютером. Как он объяснил следствию, сам удивился, но ключ подошел.

Соседи оставили дома свою шестилетнюю дочку, заперев её на ключ. Парень путешествовал по интернету в присутствии ребёнка. Родители несколько раз звонили дочке с вопросами, всё ли у неё в порядке. О незваном госте она осмелилась сказать родителям только после того, как он ушел. Взрослые члены семьи обратились в полицию.

Следствие по этому делу установило, что за месяц до того, как вломиться в чужой дом, подросток ограбил собственную бабушку. Его объяснения по этому поводу были так же непосредственны, как и в случае с приходом в чужое жилище: парню хотелось поехать отдохнуть, а денег не было, вот он и взял их у 85-летней старушки.

Следователь подал в суд ходатайство о взятии молодого человека под стражу, но суд избрал ему эту меру пресечения лишь на один срок. При следующем продлении пребывания под стражей юнца выпустили.

Свободой он не замедлил воспользоваться на всю катушку: заманил девочку 11 лет в заброшенный дом и изнасиловал. Родители пострадавшей обратились в полицию сразу же, услышав от дочери, что с ней стряслось. Парня задержали недалеко от того самого брошенного дома.

Обвиняемый – сын матери-одиночки, учился в коррекционной школе, однако семья на учёте в правоохранительных органах доселе не состояла. Теперь судьбу подростка решит суд.