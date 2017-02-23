В Казани разыскивают убийц студента из Африки
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Президент Татарстана объявил вознаграждение за информацию об обстоятельствах убийства.
Казань всколыхнуло трагическое происшествие. В татарской столице возле студенческого общежития по улице Аделя Кутуя, 1, был обнаружен мёртвым молодой человек, студент Казанского Федерального Университета из Республики Чад.
На теле студента было множество колото-резаных ран, а умер он от открытой черепно-мозговой травмы,
Погибшего звали Махджуб Тиджаки Хасан, ему было 24 года, он приехал из Республики Чад в Казань изучать право и учился на втором курсе юрфака. А вот его убийцы как сквозь землю провалились.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил полтора миллиона рублей вознаграждения всякому, кто сообщит информацию, связанную с убийством, в полицию. Проинформировать правоохранительные органы можно и анонимно, сообщает
Известный блогер из Казани Ирек Муртазин
Блогер опасается, что темнокожего студента убили на почве расизма, и что это признак возвращения того разгула преступности, который в 80-х годах прошлого века получил название «казанский феномен».