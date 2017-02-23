В Казани разыскивают убийц студента из Африки

Президент Татарстана объявил вознаграждение за информацию об обстоятельствах убийства.

Происшествия

Казань всколыхнуло трагическое происшествие. В татарской столице возле студенческого общежития по улице Аделя Кутуя, 1, был обнаружен мёртвым молодой человек, студент Казанского Федерального Университета из Республики Чад.

На теле студента было множество колото-резаных ран, а умер он от открытой черепно-мозговой травмы, сообщает сайт «Новости СК РФ». Следственный комитет Советского района Казани возбудил уголовное дело по статье «убийство». Спустя некоторое время уголовное дело передали первому отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан.

Погибшего звали Махджуб Тиджаки Хасан, ему было 24 года, он приехал из Республики Чад в Казань изучать право и учился на втором курсе юрфака. А вот его убийцы как сквозь землю провалились.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил полтора миллиона рублей вознаграждения всякому, кто сообщит информацию, связанную с убийством, в полицию. Проинформировать правоохранительные органы можно и анонимно, сообщает сайт TemaKazan.ru.

Известный блогер из Казани Ирек Муртазин пишет , что президент республики поручил следователям работать в особом режиме, а прокурор Татарстана взял расследование на личный контроль. По сведениям блогера, у следствия две основных версии: убийство из ревности и разбойное нападение с целью поживиться. Но якобы у студента не пропал даже сотовый телефон.

Блогер опасается, что темнокожего студента убили на почве расизма, и что это признак возвращения того разгула преступности, который в 80-х годах прошлого века получил название «казанский феномен».