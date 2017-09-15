http://7info.ru/news/world-incidents/v_kaluzhskoj_oblasti_muzhchina_pogib_na_pereezde_pod_kolesami_poezda/
В Калужской области мужчина погиб на переезде под колесами поезда
Происшествия 208
В Калужской области мужчина погиб на переезде под колесами поезда
Происшествия 208
На месте ЧП работали сотрудники СК. Они пытаются установить личность мужчины
В городе Людинове (Калужская область) погиб мужчина, который, как отмечают очевидцы, пытался проскочить перед поездом на переезде. Вполне вероятно, что гражданин был в состоянии опьянения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Они пытаются установить обстоятельства трагедии. Кроме того, пока нет данных о личности погибшего.