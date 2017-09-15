В Калужской области мужчина погиб на переезде под колесами поезда

На месте ЧП работали сотрудники СК. Они пытаются установить личность мужчины

Происшествия

В городе Людинове (Калужская область) погиб мужчина, который, как отмечают очевидцы, пытался проскочить перед поездом на переезде. Вполне вероятно, что гражданин был в состоянии опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Они пытаются установить обстоятельства трагедии. Кроме того, пока нет данных о личности погибшего.