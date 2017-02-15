В Калужской области муж ударил жену чайником, а она его – ножом

Мать троих детей будет отвечать за убийство мужа.

Происшествия

В Дзержинском районе Калужской области жена умертвила мужа в пылу семейной ссоры, сообщают «Народные новости» в среду, 155 февраля, со ссылкой на региональный следственный комитет.

По данным издания, женщина оскорбилась за то, что супруг в разгар конфликта ударил её по голове чайником. Удар посудиной был настолько сильным, что у чайника сломалась ручка, его изъяли следователи как главную улику.

Жена схватила другой предмет кухонной утвари – нож – и вонзила его мужу в грудь. Он умер на месте, пишет издание.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие сообщает, что семья не выглядела неблагополучной: у них было трое детей, собственное хозяйство, жена не была судима и не привлекалась к административной ответственности.

Теперь матери троих малолетних детей придётся отвечать за убийство супруга. Дети из семьи временно изъяты, женщина взята под подписку о невыезде.