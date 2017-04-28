В Калининграде водитель сбил двух детей на «зебре»

Брат и сестра были госпитализированы в Детскую областную больницу.

Происшествия

На проспекте Мира в Калининграде произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два ребенка. Инцидент зафиксирован поздним вечером 28 апреля, передает Комсомольская Правда .

Сообщается, что водитель иномарки «Тойота» совершил наезд на 9-летнего мальчика и его 15-летнюю сестру, когда они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Дети получили значительные повреждения и были госпитализированы в Детскую областную больницу.

На данный сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.