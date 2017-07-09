В Калининграде по вине водителя пенсионерка разбила головой стекло

Пострадавшая была срочно доставлена в больницу.

Происшествия

В общественном транспорте в Калининграде по вине неосторожного автолюбителя серьезно пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля.

Сообщается, что автобус двигался со стороны улицы Горького. На одном из перекрестков загорелся запрещающий свет светофора, и водитель резко затормозил. В результате пенсионерка ударилась в окно головой, тем самым разбив лобовое стекло. Известно, что 60-летняя пострадавшая была доставлена с травмами в больницу.