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http://7info.ru/news/world-incidents/v_kaliningrade_pjanyj_voditel_protaranil_podezd_zhilogo_doma/

В Калининграде пьяный водитель протаранил подъезд жилого дома
По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» вёл себя неадекватно.

Происшествия   19

Сотрудники полиции города Калининград подтвердили факт серьезной аварии, в результате которой водитель иномарки снес забор и врезался в подъезд. Инцидент произошел утром 26 февраля, пишет Evo-rus .

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» вёл себя неадекватно. Сначала мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задел припаркованную машину, а затем проехал через клумбу, снес забор и врезался в дверь подъезда. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Отметим, что состояние водителя пока неизвестно. На месте происшествия работают специалисты.