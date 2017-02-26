В Калининграде пьяный водитель протаранил подъезд жилого дома

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» вёл себя неадекватно.

Происшествия

Сотрудники полиции города Калининград подтвердили факт серьезной аварии, в результате которой водитель иномарки снес забор и врезался в подъезд. Инцидент произошел утром 26 февраля, пишет Evo-rus .

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» вёл себя неадекватно. Сначала мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задел припаркованную машину, а затем проехал через клумбу, снес забор и врезался в дверь подъезда. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Отметим, что состояние водителя пока неизвестно. На месте происшествия работают специалисты.