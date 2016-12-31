http://7info.ru/news/world-incidents/v_kalifornii_posetiteli_popali_v_plen_k_attrakcionu/
В Калифорнии посетители попали в плен к аттракциону
Происшествия 106
Американские посетители парка развлечений на несколько часов стали заложниками сломанного аттракциона. Инцидент произошел 31 декабря в Калифорнии, пишет
ФАН .
В Калифорнии посетители попали в плен к аттракциону
Происшествия 106
Люди, застрявшие на высоте 40 метров, вынуждены были ожидать помощи спасателей более двух часов.
Американские посетители парка развлечений на несколько часов стали заложниками сломанного аттракциона. Инцидент произошел 31 декабря в Калифорнии, пишет
Сообщается, что 18 человек, застрявшие на высоте 40 метров, вынуждены были ожидать помощи спасателей более двух часов. Причины поломки уточняются специалистами.
На данный момент спасатели занимаются освобождением пострадавших из небесной ловушки.