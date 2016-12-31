В Калифорнии посетители попали в плен к аттракциону

Люди, застрявшие на высоте 40 метров, вынуждены были ожидать помощи спасателей более двух часов.

Происшествия

Американские посетители парка развлечений на несколько часов стали заложниками сломанного аттракциона. Инцидент произошел 31 декабря в Калифорнии, пишет ФАН .

Сообщается, что 18 человек, застрявшие на высоте 40 метров, вынуждены были ожидать помощи спасателей более двух часов. Причины поломки уточняются специалистами.

На данный момент спасатели занимаются освобождением пострадавших из небесной ловушки.