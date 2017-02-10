В Южно-Сахалинске спор из-за ремонта машины завершился убийством

В убийстве обвиняется гражданин Азербайджана.

Происшествия

Гражданин Республики Азербайджан обвиняется в убийстве 36-летнего жителя Южно-Сахалинска, совершённом в гаражном кооперативе, пишет сайт «Новости СК РФ».

Уголовное дело 31-летнего азербайджанца передано в суд. Оно было возбуждено по факту смерти потерпевшего от рук вспыльчивого «гостя города» в реанимации областной больницы.

Следствие установило, что смертоносный конфликт разыгрался 15 июля 2016 года. Погибший и его знакомый, находясь в кооперативных гаражах на улице Пограничной Южно-Сахалинска, поспорили, затем поссорились из-за ремонта машины. Третий знакомый, гражданин Азербайджана, вмешался в чужой спор против потерпевшего – сказал ему, что он не прав. Мужчина в ответ ударил его.

Сочтя себя оскорблённым, азербайджанец съездил домой за ножом и, вернувшись, дважды вонзил его обидчику в спину, а «добавил» по голове неким тупым предметом, который следствие не сумело распознать. Пострадавшего пришлось срочно госпитализировать, в больнице он и умер.