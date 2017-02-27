В Югре самым желанным для воров стало мясо
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Более чем на 300 тысяч рублей мяса похитили из магазинов Югры в течение февраля.
Ночью в Сургуте обокрали продовольственный магазин,
По данным агентства, неизвестные лица влезли в магазин через окно, которое почему-то было не заперто, и украли 12 коробок с мясопродуктами общей стоимостью почти 120 тысяч рублей.
Правда, воров задержали, когда они ещё не успели съесть похищенное. Мясо изъято. Против них возбуждено уголовное дело, по которому любителям полакомиться на дармовщинку может грозить до 5 лет колонии.
Однако это не единичный пример кражи мяса в ХМАО за последнее время. Как
Та кража также была оперативно раскрыта, похищенное съестное было найдено в машине вора и изъято. Ему также придётся отвечать за кражу, тоже в перспективе 5 лет лишения свободы.