В Югре самым желанным для воров стало мясо

Более чем на 300 тысяч рублей мяса похитили из магазинов Югры в течение февраля.

Происшествия

Ночью в Сургуте обокрали продовольственный магазин, передаёт URA.RU в понедельник, 27 февраля со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным агентства, неизвестные лица влезли в магазин через окно, которое почему-то было не заперто, и украли 12 коробок с мясопродуктами общей стоимостью почти 120 тысяч рублей.

Правда, воров задержали, когда они ещё не успели съесть похищенное. Мясо изъято. Против них возбуждено уголовное дело, по которому любителям полакомиться на дармовщинку может грозить до 5 лет колонии.

Однако это не единичный пример кражи мяса в ХМАО за последнее время. Как сообщает агентство, 10 февраля в Нефтеюганске работник магазина ночью вынес за его пределы 400 килограммов мяса, стоившего 200 тысяч рублей. Вором оказался гражданин Таджикистана, рубщик мяса. Работая в магазине, он, тем не менее, не замечал, что торговая точка оснащена видеокамерами.

Та кража также была оперативно раскрыта, похищенное съестное было найдено в машине вора и изъято. Ему также придётся отвечать за кражу, тоже в перспективе 5 лет лишения свободы.