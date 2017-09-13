В Югре по вине уснувшего водителя погибла семья

Сообщается о гибели двух взрослых и их трехлетней дочери.

Происшествия

Накануне на трассе «Сургут – Когалым» в ХМАО произошла трагедия. Сообщается о гибели семьи из трех человек в крупной аварии.

На данный момент известно, что водитель автомобиля «Toyota» встретил семью в аэропорту Сургута, после чего они все вместе возвращались домой. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем. В результате иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Сообщается о гибели взрослых и их трехлетней дочери.