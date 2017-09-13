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http://7info.ru/news/world-incidents/v_jugre_po_vine_usnuvshego_voditelja_pogibla_semja/

В Югре по вине уснувшего водителя погибла семья
Сообщается о гибели двух взрослых и их трехлетней дочери.

Происшествия   123

Накануне на трассе «Сургут – Когалым» в ХМАО произошла трагедия. Сообщается о гибели семьи из трех человек в крупной аварии.

На данный момент известно, что водитель автомобиля «Toyota» встретил семью в аэропорту Сургута, после чего они все вместе возвращались домой. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем. В результате иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Сообщается о гибели взрослых и их трехлетней дочери.

Отметим, что выжить удалось только пятилетней девочке. По факту происшествия ведется проверка, пишет Правда УрФО .