В Ярославле в соцсетях сообщают о похищении детей

Попытки захватить детей предпринимались по всему городу. Полиция опровергает сообщения о педофиле.

Происшествия

В Ярославле похищают детей. Об этом сообщает портал ЯрНьюс .

Как рассказывают очевидцы, в районе улицы Труфанова 40-летний мужчина угрожал бабушке, пытаясь похитить 5-летнюю девочку. ЧП произошло 20 декабря около 19.30.

Похожее происшествие произошло в Красноперекопском районе возле детского сада №50. Родители уже предупреждены об опасности.