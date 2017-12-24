http://7info.ru/news/world-incidents/v_jaroslavle_v_socsetjah_soobschajut_o_pohischenii_detej/
В Ярославле в соцсетях сообщают о похищении детей
Происшествия 392
В Ярославле похищают детей. Об этом сообщает портал
ЯрНьюс .
В Ярославле в соцсетях сообщают о похищении детей
Происшествия 392
Попытки захватить детей предпринимались по всему городу. Полиция опровергает сообщения о педофиле.
В Ярославле похищают детей. Об этом сообщает портал
Как рассказывают очевидцы, в районе улицы Труфанова 40-летний мужчина угрожал бабушке, пытаясь похитить 5-летнюю девочку. ЧП произошло 20 декабря около 19.30.
Похожее происшествие произошло в Красноперекопском районе возле детского сада №50. Родители уже предупреждены об опасности.