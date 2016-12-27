В Якутии водители «затравили» бурого медведя грузовиками
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Издевательства над животным были записаны на видео и попали в сеть.
В Якутии произошёл случай бесчеловечных издевательств вахтовых рабочих, едущих на грузовиках «Урал», над бурым медведем. Они намеренно догнали «хозяина тайги» и задавили его колёсами грузовиков, а потом добили монтировкой.
Видео о зверствах вахтовиков выложено на Youtube,
Телеканал «360 ®» создал
По данным телевизионщиков, министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев назначил проверку по факту убийства медведя. Пока не выяснено или не обнародовано, как давно произошло это событие и где точно, однако, по словам министра, будет проведено тщательное расследование и приняты меры.
Высказывается версия, что вахтовики загнали медведя-шатуна, ранее пугавшего их самих или даже нападавшего на рабочих.