В Якутии водители «затравили» бурого медведя грузовиками

Издевательства над животным были записаны на видео и попали в сеть.

Происшествия

В Якутии произошёл случай бесчеловечных издевательств вахтовых рабочих, едущих на грузовиках «Урал», над бурым медведем. Они намеренно догнали «хозяина тайги» и задавили его колёсами грузовиков, а потом добили монтировкой.

Видео о зверствах вахтовиков выложено на Youtube, сообщает «Газета.ру».

Телеканал «360 ®» создал телесюжет с использованием этого видео.

По данным телевизионщиков, министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев назначил проверку по факту убийства медведя. Пока не выяснено или не обнародовано, как давно произошло это событие и где точно, однако, по словам министра, будет проведено тщательное расследование и приняты меры.

Высказывается версия, что вахтовики загнали медведя-шатуна, ранее пугавшего их самих или даже нападавшего на рабочих.