В Якутии девушку похитили из-за косметики

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Происшествия

Следственными органами Якутии возбуждено уголовное дело по факту похищения заведомо несовершеннолетнего с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Дело было в посёлке Светлый Мирнинского района, сообщает сайт «Новости СК РФ». Среди ночи 22-летняя якутка пришла к 16-летней знакомой и потребовала вернуть 50 тысяч рублей – долг за косметику, которую девушка накупила у взрослой приятельницы.

Девушка призналась, что такой суммы у неё нет. Гостья заявила, что малолетка должна пойти с ней в её квартиру и будет там сидеть, пока не выплатит свой долг. При этом она била девушку по лицу и угрожала в случае отказа вывезти девицу в лес или сделать жертвой группового изнасилования.

Воля любительницы косметики была подавлена. Она покорно села в машину агрессивной визитёрши и приехала на её квартиру. Здесь ей предстояло провести два дня. Мобильник у неё похитительница сразу отобрала.

Впрочем, периодически похитительница давала девушке свой телефон и требовала с него звонить матери и другим родственникам, чтобы перевели на карту 50 тысяч рублей. В какой-то момент переговоров о деньгах девушке удалось передать матери не только финансовое требование, но и информацию о своём бедственном положении. Мать отправилась в полицию.

Злоумышленницу вскоре «вычислили», но на допросе она не признала свою вину.