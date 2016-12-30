http://7info.ru/news/world-incidents/v_izraile_gospitalizirovan_rossijskij_diplomat/
В Израиле госпитализирован российский дипломат
Происшествия 88
В Израиле госпитализирован российский дипломат
Происшествия 88
Отмечается, что сотрудник дипломатического ведомства уже чувствует себя лучше.
Российский дипломат Александр Шеин, являющийся послом России в Израиле, госпитализирован в местную больницу в Тель-Авиве. Об этом пишет Риа Новости в пятницу, 30 декабря.
Сообщается, что дипломат жаловался на плохое самочувствие во время ужина в одном из местных ресторанов.
По словам советника-посланника России Алексея Дробинина, сотрудник дипломатического ведомства уже чувствует себя лучше.