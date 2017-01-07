В Италии от переохлаждения погибли семь человек

Температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов.

Происшествия

На Апеннинах в результате новогоднего похолодания погибли семеро итальянцев, пишет ТАСС .

Сообщается, что арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на Адриатическое побережье и в горы центральной Италии.

По данным синоптиков, температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов. В Риме же столбик термометра показывает минус 5 градусов.

Отметим, что метеорологи прогнозируют еще более сильное похолодание в середине месяца.