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http://7info.ru/news/world-incidents/v_italii_ot_pereohlazhdenija_pogibli_sem_chelovek/

В Италии от переохлаждения погибли семь человек
Температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов.

Происшествия   201

На Апеннинах в результате новогоднего похолодания погибли семеро итальянцев, пишет ТАСС .

Сообщается, что арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на Адриатическое побережье и в горы центральной Италии.

По данным синоптиков, температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов. В Риме же столбик термометра показывает минус 5 градусов.

Отметим, что метеорологи прогнозируют еще более сильное похолодание в середине месяца.

 

 

 