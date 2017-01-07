http://7info.ru/news/world-incidents/v_italii_ot_pereohlazhdenija_pogibli_sem_chelovek/
В Италии от переохлаждения погибли семь человек
Происшествия 201
На Апеннинах в результате новогоднего похолодания погибли семеро итальянцев, пишет
ТАСС .
В Италии от переохлаждения погибли семь человек
Происшествия 201
Температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов.
На Апеннинах в результате новогоднего похолодания погибли семеро итальянцев, пишет
Сообщается, что арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на Адриатическое побережье и в горы центральной Италии.
По данным синоптиков, температура воздуха в Альпах опустилась до минус 27 градусов. В Риме же столбик термометра показывает минус 5 градусов.
Отметим, что метеорологи прогнозируют еще более сильное похолодание в середине месяца.