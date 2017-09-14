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http://7info.ru/news/world-incidents/v_irkutskoj_oblasti_stolknulis_dva_gruzovika_pogib_chelovek/

В Иркутской области столкнулись два грузовика, погиб человек
На месте происшествия работали врачи и сотрудники полиции. 

Происшествия   101

В Иркутской области в четверг, 14 сентября, произошло страшное ДТП. Как сообщают в МВД России, на девятом километре трассы Вилюй столкнулись КамАЗ и МАЗ6430. В результате ДТП погиб один человек (56-летний водитель КамАЗа), а водитель МАЗа попал в больницу с многочисленными травмами. 

Есть данные, что причиной аварии стал обгон автобуса, который попытался провести водитель КамАЗа. Он вылетел на встречку, где столкнулся с другим большегрузом. 

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые должны установить все обстоятельства аварии. 