В Иркутской области столкнулись два грузовика, погиб человек

На месте происшествия работали врачи и сотрудники полиции.

Происшествия

В Иркутской области в четверг, 14 сентября, произошло страшное ДТП. Как сообщают в МВД России, на девятом километре трассы Вилюй столкнулись КамАЗ и МАЗ6430. В результате ДТП погиб один человек (56-летний водитель КамАЗа), а водитель МАЗа попал в больницу с многочисленными травмами.

Есть данные, что причиной аварии стал обгон автобуса, который попытался провести водитель КамАЗа. Он вылетел на встречку, где столкнулся с другим большегрузом.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые должны установить все обстоятельства аварии.