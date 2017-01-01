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http://7info.ru/news/world-incidents/v_ingushetii_ubili_telezhurnalista_kokurhoeva/

В Ингушетии убили тележурналиста Кокурхоева
Кокурхоев скончался от ножевого ранения.

Происшествия   120

В Ингушетии убили известного тележурналиста Амира Кокурхоева. На мужчину напал сосед, передаёт Life.

Кокурхоев скончался от ножевого ранения. Полиция идет подозреваемого.