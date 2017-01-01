http://7info.ru/news/world-incidents/v_ingushetii_ubili_telezhurnalista_kokurhoeva/
В Ингушетии убили тележурналиста Кокурхоева
Происшествия 120
В Ингушетии убили известного тележурналиста Амира Кокурхоева. На мужчину напал сосед, передаёт
Life.
В Ингушетии убили тележурналиста Кокурхоева
Происшествия 120
Кокурхоев скончался от ножевого ранения.
В Ингушетии убили известного тележурналиста Амира Кокурхоева. На мужчину напал сосед, передаёт
Кокурхоев скончался от ножевого ранения. Полиция идет подозреваемого.