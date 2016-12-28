http://7info.ru/news/world-incidents/v_indii_s_relsov_soshli_14_vagonov_passazhirskogo_poezda/
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
Происшествия 116
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Пострадали по меньшей мере 40 человек, передаёт
ТАСС.
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
Происшествия 116
Пострадали по меньшей мере 40 человек.
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Пострадали по меньшей мере 40 человек, передаёт
Инцидент произошёл недалеко от индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш около 05:20 по местному времени (03:20 мск).
На месте схода поезда работают спасатели.