В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

Пострадали по меньшей мере 40 человек.

Происшествия

В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Пострадали по меньшей мере 40 человек, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл недалеко от индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш около 05:20 по местному времени (03:20 мск).

На месте схода поезда работают спасатели.