В Индии от рабства освободили более 30 детей и 40 взрослых

Правоохранители арестовали пятерых злоумышленников.

Происшествия

В Индии от рабства освободили более 70 человек. Полицейские сообщили, что в ходе операции в штате Чхаттисгарх вернули свободу 33 детям, передаёт ТАСС.

Среди спасённых были 20 малолетних мальчиков и 13 девочек. Их поместят в реабилитационный центр, а затем вернут в семьи. Все дети были проданы для кабальной работы на фабрики по производству кирпича в соседних штатах Андхра-Прадеш и Телангана.

Правоохранители арестовали пятерых злоумышленников. Известно, что банда заманивала жителей сельских и племенных районов, в том числе детей, обещаниями хорошо оплачиваемой работы, а потом продавала в рабство.

Согласно официальным данным, только в 2014 году в Индии было выявлено около 5,5 тысяч случаев торговли людьми. Независимые организации утверждают, что в стране в рабском положении находятся около 14 миллионов человек.