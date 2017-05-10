В Хабаровском крае в «пьяной» аварии погиб пассажир

Водитель иномарки «Toyota Progres» на огромной скорости врезался в автомобиль «Toyota Corolla».

Происшествия

На Аллее труда в городе Комсомольске-на-Амур Хабаровского края произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в среду, 10 мая, пишет ПолитЭксперт .

По предварительным данным, водитель иномарки «Toyota Progres», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на огромной скорости врезался в автомобиль «Toyota Corolla». В результате мощного удара скончался пассажир, находящийся в салоне авто нарушителя. Еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.

На данный момент сотрудниками дорожной полиции проводится проверка, в ходе которой выясняются точные причины и обстоятельства аварии.