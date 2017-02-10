В Хабаровске рабочий конфликт завершился взрывом гранаты

В ходе следствия по трём уголовным статьям выяснилось, что взорвавший гранату человек психически болен.

Происшествия

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против 67-летнего местного жителя по трём статьям: незаконное хранение и ношение взрывного устройства, угроза убийством, хулиганство.

Об этом пишет сайт «Новости СК РФ».

Фигурант уголовного дела состоял охранником на производственной базе растворобетонного узла коммерческого предприятия в Тополевском сельском поселении, выяснило следствие. Утром 5 мая 2016 года он не вышел на работу вовремя, а появился лишь в районе 11 часов утра в пьяном виде.

Начальник растворобетонного узла производственной базы отстранил охранника от работы, и тот ушёл. Днём около 15 часов он вернулся, сообщил, что увольняется и стал требовать от руководства немедленного расчёта с ним. С целью ускорить увольнение и выдачу расчёта он достал гранату, выдернул чеку и бросил взрывное устройство на землю.

От происшедшего взрыва пострадал прежде всего сам увольняемый – его с многочисленными ранениями отвезли в больницу. Начальник узла производственной базы, в которого и «целился» буйный сотрудник, и второй охранник получили незначительные телесные повреждения.

Следствие возбудило дело по трём статьям, но в ходе расследования выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием, не позволяющим ему руководить своими действиями, осознавать их значение и последствия.

Уголовное дело с постановлением о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера направлено в Хабаровский районный суд.