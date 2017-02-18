В Хабаровске мать с младенцем не впустили в автобус в 20-градусный мороз

Водитель аргументировал решение сомнительным запретом на перевозку детей в коляске.

Происшествия

В городе Хабаровск матери с 8-месячным ребенком отказали в проезде на автобусе, тем самым оставив людей на улице в 20-градусный мороз, пишет АН .

Сообщается, что женщина попыталась зайти в маршрутный автобус, но водитель их не впустил, сообщив, что с коляской в салон нельзя. Женщина взяла ее в руки и попыталась зайти, но перед ней закрыли двери. По словам жертвы, за нее не заступились даже пассажиры.

Отметим, что водитель общественного транспорта заявил, что ничего не знает о произошедшем. Однако он был снят со своего маршрута за проявленное хамство по отношению к пассажирам.