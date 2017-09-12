В Хабаровске активизировались догхантеры

В Хабаровске вновь зверствуют догхантеры. Об этом сообщают общественники, которые боятся за жизнь своих собак. По данным активных горожан, яды для четвероногих любимцев рассыпают в Северном микрорайоне Хабаровска (микрорайон «База Каф» и улица Ясная).
По данным общественников, именно здесь погибла домашняя собака по кличке Люся.
Портал АмурМедиа напоминает, что ранее догхантеры раскидали отраву возле спортклуба «Амур» (то есть там, где находились хабаровские собаководы). При этом правонарушители смешали отраву с собачьим кормом.