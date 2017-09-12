В Хабаровске активизировались догхантеры



Происшествия

В Хабаровске вновь зверствуют догхантеры. Об этом сообщают общественники, которые боятся за жизнь своих собак. По данным активных горожан, яды для четвероногих любимцев рассыпают в Северном микрорайоне Хабаровска (микрорайон «База Каф» и улица Ясная).

По данным общественников, именно здесь погибла домашняя собака по кличке Люся.