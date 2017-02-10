В городе Волжский мужчину забили насмерть за случайный толчок

Обвиняемый в убийстве – 20-летний неработающий парень, ранее судимый.

Происшествия

В Волжском, городе-спутнике Волгограда, в больницу привезли 34-летнего мужчину, избитого так, что живого места не осталось. Спустя три дня избитый скончался в больнице, сообщает «Блокнот Волжский» со ссылкой на следственное управление Волжского.

В ходе расследования пугающего случая выяснилось, что мужчина возвращался вечером домой с завода. На улице Горького он повстречался с молодым парнем, которого нечаянно задел плечом. Парень с яростью набросился на прохожего, свалил с ног и буквально осыпал побоями. Угомонился только тогда, когда «обидчик» потерял сознание, и сбежал с места трагедии.

Мужчину доставили в больнице, где он впоследствии умер. У него остались маленькая дочка и беременная жена.

Следственные органы завели дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, но когда потерпевшего не стало, дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Молодого человека задержали.

Парень был ранее судим, нигде не работал, «прожигал жизнь». Ему «светит» до 15 лет лишения свободы.