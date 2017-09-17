В Германии спортсмену зажало достоинство «блином» для штангий

Гениталии атлета оставалось зажатыми спортивным инвентарем более 3 часов.

Происшествия

В городе Вормс на юго-западе Германии спасатели помогли местному спортсмену, который тренировался в одном из спортзалов.

Сообщается, что гениталии мужчины застряли в 2,5-килограммовом «блине» для штанги. При этом достоинство атлета оставалось зажатым спортивным инвентарем более 3 часов.