http://7info.ru/news/world-incidents/v_germanii_sportsmenu_zazhalo_dostoinstvo_blinom_dlja_shtangij/
В Германии спортсмену зажало достоинство «блином» для штангий
Происшествия 61
В Германии спортсмену зажало достоинство «блином» для штангий
Происшествия 61
Гениталии атлета оставалось зажатыми спортивным инвентарем более 3 часов.
В городе Вормс на юго-западе Германии спасатели помогли местному спортсмену, который тренировался в одном из спортзалов.
Сообщается, что гениталии мужчины застряли в 2,5-килограммовом «блине» для штанги. При этом достоинство атлета оставалось зажатым спортивным инвентарем более 3 часов.
Известно, что прибывшим на место спасателям пришлось расколоть металлический спортивный снаряд при помощи специнструмента, передает
РЕН ТВ .