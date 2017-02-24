В Германии отец-испанец убил двоих сыновей от русской матери

На момент убийства отец был разведён с матерью, но встречался с детьми по выходным.

Происшествия

В городе Аурих в Нижней Саксонии произошло настоящее «преступление страсти». Отец, уроженец Испании Хуан Серхио Олива Гомес, убил двух своих сыновей от россиянки Юлии Лантух.

Об этом пишут «Народные новости» в пятницу, 24 февраля.

По данным издания, отец-убийца родился и долгое время, в том числе и в браке с русской женой, жил в Севилье. Затем Юлия уехала в Германию, муж последовал за ней.

Знакомые семьи говорят, что отношения супругов оставляли желать лучшего. Особое несогласие между ними было по вопросу продолжения рода: Хуан не хотел детей, Юлия хотела и дважды родила «наперекор» мужу, который требовал от неё сделать аборт. Мальчики имели испанское гражданство.

По информации СМИ, Хуан Гомес страдал депрессией, однако старался играть на публику роль примерного отца.

В Германии Юлия освоила язык, нашла работу и жильё. Дом в Аурихе она купила вместе с Хуаном. Но вскоре поняла, что брак обречён, и решила выставить мужа. В ответ тот напомнил ей о деле Бретона – отца, убившего своих детей и приговорённого за это деяние к 25-летнему заключению – и посулил поступить так же.

Судья при разводе Хуана и Юлии построил для детей график встреч с отцом - по выходным.

Трагедия разыгралась в минувшую субботу, сообщает издание. Дети ушли общаться с Хуаном и перестали отвечать на звонки матери. Обеспокоенная Юлия отправилась за ними раньше обычного.

Бывшего мужа она увидела во дворе дома. Он был весь окровавлен. Рядом с ним лежало тело мальчика. Второго убитого ребёнка мать обнаружила чуть позже.

По данным экспертизы, отец умертвил сыновей ударами тупого предмета по голове и порезал ножом. Полиция считает, что мужчина собирался расчленить тела, но не успел.

Хуан заявил полиции, что детей убили неизвестные преступники, но показания соседей опровергают его ложь.