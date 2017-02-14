В Германии нашли неразорвавшуюся английскую бомбу сороковых годов

Находка сделана в городе Кельстербах, недалеко от Международной воздушной гавани Франкфурта-на-Майне.

Происшествия

В городе Кельстербах, недалеко от Международной воздушной гавани Франкфурта-на-Майне, обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу эпохи Второй мировой войны. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет ИА «Народные новости» по сведениям немецкой прессы, которая ссылается на комментарии правоохранительных органов.

Вес боеприпаса – 250 килограммов. По предварительной версии, бомба была сброшена на Германию в 40-е годы английскими военно-воздушными силами.

Снаряд взорвать не удалось, вокруг него полицией установлена зона безопасности радиусом в 700 метров, пишет издание. В этом районе сосредоточены гостиница, приют для беженцев, железная и автомобильная дорога.