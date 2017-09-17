В Екатеринбурге во время катания на аттракционе умер мужчина

Проводится доследственная проверка

Происшествия

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского произошло ЧП: прямо во время катания на аттракционе умер мужчина. Об этом сообщает портал Новый день . По данным издания, ЧП произошло около 6 часов вечера во время катания на вращающейся качели. Мужчина во время катания потерял сознание и скончался до прибытия бригады скорой.

Очевидец происшествия, с которым пообщался корреспондент издания Новый день, отмечает, что мужчину можно было спасти, но в парке не оказалось медицинского пункта, а охранники не имели даже аптечек.

В СК косвенно подтвердили информацию о происшествии. По факту гибели мужчины ведется доследственная проверка.