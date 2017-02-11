В Екатеринбурге мужчина избил девушку за сигарету

Избивший скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

Происшествия

В Екатеринбурге на остановке автобуса мужчина, противник курения, пытался побоями «перевоспитать» курящую девушку, сообщает ИА «Народные новости» в субботу, 11 февраля.

По данным издания, девушка ждала автобус, куря сигарету и ведя разговор по телефону. Мужчина приблизился и сделал ей замечание, напомнив о запрете на курение в общественных местах, включая остановки. Ответ девушки так взбесил его, что он полез в драку. Курильщица получила несколько ударов по лицу.

Есть версия, что мужчину вывел из себя грубый ответ дамы. Впрочем, его мотивация не выяснена, так как сам он скрылся с места происшествия.

Сейчас «блюстителя нравственности» разыскивает полиция, куда пострадавшая подала заявление о побоях. Девушку также направили на медицинское освидетельствование.