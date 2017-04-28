В Екатеринбурге автоледи спровоцировала массовую аварию

Женщина не справилась с управлением, в результате чего наехала на препятствие и выехала на встречную полосу.

Происшествия

На улице Суходольской в Екатеринбурге произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, инициатором которого выступила женщина. Авария зафиксирована в пятницу, 28 апреля, сообщает E1.ru

По предварительным данным, владелица иномарки Chevrolet Lacetti не справилась с управлением, в результате чего наехала на препятствие и выехала на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилями Chevrolet Cruze и Hyundai Accent. Сообщается, что один из водителей оказался зажат в собственной машине. Информация о других пострадавших уточняется.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.