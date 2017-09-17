http://7info.ru/news/world-incidents/v_dagestane_pozharnye_vedut_borbu_s_tremja_prirodnymi_pozharami/
В Дагестане пожарные ведут борьбу с тремя природными пожарами
Происшествия 85
Сейчас в тушении очагов возгорания участвуют 400 человек и 40 единиц техники. Подробности происшествия уточняются, пишет
Вестник Кавказ .
В Дагестане пожарные ведут борьбу с тремя природными пожарами
Происшествия 85
Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам.
На территории Республики Дагестан на данный момент действует три пожара. Об этом сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства по региону.
Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам. Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах.
Сейчас в тушении очагов возгорания участвуют 400 человек и 40 единиц техники. Подробности происшествия уточняются, пишет