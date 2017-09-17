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http://7info.ru/news/world-incidents/v_dagestane_pozharnye_vedut_borbu_s_tremja_prirodnymi_pozharami/

В Дагестане пожарные ведут борьбу с тремя природными пожарами
Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам.

Происшествия   85

На территории Республики Дагестан на данный момент действует три пожара. Об этом сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства по региону.

Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам. Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах.

Сейчас в тушении очагов возгорания участвуют 400 человек и 40 единиц техники. Подробности происшествия уточняются, пишет Вестник Кавказ .