В Дагестане пожарные ведут борьбу с тремя природными пожарами

Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам.

Происшествия

На территории Республики Дагестан на данный момент действует три пожара. Об этом сообщают сотрудники чрезвычайного ведомства по региону.

Отмечается, что огонь не угрожает населению и населенным пунктам. Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах.