В городе Мариинский Посад в республике Чувашия произошло необычное происшествие. Так, местный житель умер, подавившись шашлыком. Инцидент зафиксирован днем 30 апреля, пишет Колмово.
По данным следствия, 56-летний мужчина хотел приготовить шашлыки в компании своими родственниками. Он решил попробовать кусок мяса с целью выяснить, достаточно оно ли замариновано, однако в этот момент он подавился. Близкие попытались оказать пострадавшему помощь, но он скончался до прибытия машины скорой помощи. Причиной смерти стала асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородным предметом.
Отметим, что по факту произошедшего проводится проверка.