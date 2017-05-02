В Чувашии мужчина насмерть подавился шашлыком

Пострадавший решил проверить, достаточно ли мясо замариновано.

Происшествия

В городе Мариинский Посад в республике Чувашия произошло необычное происшествие. Так, местный житель умер, подавившись шашлыком. Инцидент зафиксирован днем 30 апреля, пишет Колмово .

По данным следствия, 56-летний мужчина хотел приготовить шашлыки в компании своими родственниками. Он решил попробовать кусок мяса с целью выяснить, достаточно оно ли замариновано, однако в этот момент он подавился. Близкие попытались оказать пострадавшему помощь, но он скончался до прибытия машины скорой помощи. Причиной смерти стала асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородным предметом.

Отметим, что по факту произошедшего проводится проверка.