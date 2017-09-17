http://7info.ru/news/world-incidents/v_cheljabinskoj_oblasti_vandaly_sozhgli_venki_u_vechnogo_ognja/
В Челябинской области вандалы сожгли венки у Вечного огня
Происшествия 144
В Челябинской области вандалы сожгли венки у Вечного огня
Происшествия 144
Полиция ведет расследование
В Челябинской области неустановленные лица сожгли венки у мемориала «Вечный огонь». Об этом сообщают местные СМИ.
По данным очевидцев, ЧП произошло вечером в пятницу, 15 сентября. Молодые люди сначала сожгли венки, а потом скрылись с места происшествия.
Очевидцы считают, что установить личность поджигателей не составит труда, так как мемориал находится под наблюдением полиции.
Официальной инфомации от полиции пока не поступало.