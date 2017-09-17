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http://7info.ru/news/world-incidents/v_cheljabinskoj_oblasti_vandaly_sozhgli_venki_u_vechnogo_ognja/

В Челябинской области вандалы сожгли венки у Вечного огня
Полиция ведет расследование

Происшествия   144

В Челябинской области неустановленные лица сожгли венки у мемориала «Вечный огонь». Об этом сообщают местные СМИ. 

По данным очевидцев, ЧП произошло вечером в пятницу, 15 сентября. Молодые люди сначала сожгли венки, а потом скрылись с места происшествия. 

Очевидцы считают, что установить личность поджигателей не составит труда, так как мемориал находится под наблюдением полиции. 

Официальной инфомации от полиции пока не поступало. 