В Челябинской области вандалы сожгли венки у Вечного огня

Полиция ведет расследование

Происшествия

В Челябинской области неустановленные лица сожгли венки у мемориала «Вечный огонь». Об этом сообщают местные СМИ.

По данным очевидцев, ЧП произошло вечером в пятницу, 15 сентября. Молодые люди сначала сожгли венки, а потом скрылись с места происшествия.

Очевидцы считают, что установить личность поджигателей не составит труда, так как мемориал находится под наблюдением полиции.

Официальной инфомации от полиции пока не поступало.