В Челябинской области в смертельной аварии погиб автолюбитель

Водитель «ВАЗ-21144» выехал на встречную полосу и врезался в иномарку «DAF».

Происшествия

На 1713-ом километре автотрассы «Москва-Челябинск» в Саткинском районе Челябинской области произошло крупное ДТП, в ходе которого погиб один человек. Инцидент зафиксирован вечером 6 мая, пишет Губерния .

По предварительным данным, 21-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-21144», который оказался жителем Кыштыма, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку «DAF». В результате столкновения молодой человек получил ряд тяжелых травм и скончался на месте. Информация о состоянии другого автолюбителя уточняется.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка, целью которой является выяснение всех обстоятельств аварии.