В Челябинской области «КамАЗ» смял машину скорой помощи

В результате столкновения от полученных травм скончался мужчина, находившийся за рулем кареты скорой.

Происшествия

На 53-ом километре шоссейной линии «Магнитогорск-Кизильское-Сибай» в Челябинской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован днем 3 мая, передает Актуальные Новости .

По предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» выехал на встречную линию движения, где протаранил машину скорой помощи. В результате столкновения от полученных травм скончался мужчина, находившийся за рулем кареты скорой. Известно, что также пострадал сам виновник происшествия и еще два человека, включая перевозимого пациента. Информация об их состоянии уточняется.

Отметим, что сейчас сотрудниками ГИБДД проводится проверка.