В Челябинской области будут судить серийного насильника
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Вадим Есипов обвиняется в насилии над восемью потерпевшими.
В Челябинской области будут судить жителя областного центра Вадима Есипова, 37 лет. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности восьми человек,
Уголовное дело против Есипова завершено и направлено в суд. Ему были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, покушение на изнасилование, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, угроза убийством и насилие над малолетними.
Одной из жертв насильника стала 7-летняя девочка, над которой он надругался прямо в городе, недалеко от перекрёстка улиц Образцова и Воровского в центре Челябинска. Также следствие установило, что за Есиповым числятся не менее 7 потерпевших на сексуальной почве. Насилия относятся к 2014-2016 годам и насчитывают 22 преступных эпизода.
Задержали Есипова следователи СК совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. По делу было проведено более 100 экспертиз, изобличивших преступника.