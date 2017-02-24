В Челябинской области будут судить серийного насильника

Вадим Есипов обвиняется в насилии над восемью потерпевшими.

Происшествия

В Челябинской области будут судить жителя областного центра Вадима Есипова, 37 лет. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности восьми человек, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Уголовное дело против Есипова завершено и направлено в суд. Ему были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, покушение на изнасилование, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, угроза убийством и насилие над малолетними.

Одной из жертв насильника стала 7-летняя девочка, над которой он надругался прямо в городе, недалеко от перекрёстка улиц Образцова и Воровского в центре Челябинска. Также следствие установило, что за Есиповым числятся не менее 7 потерпевших на сексуальной почве. Насилия относятся к 2014-2016 годам и насчитывают 22 преступных эпизода.

Задержали Есипова следователи СК совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. По делу было проведено более 100 экспертиз, изобличивших преступника.