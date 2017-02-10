В Челябинске осуждён киднэппер

Похититель маленького мальчика проведёт в колонии 8 лет.

Происшествия

Житель Челябинска осуждён за похищение 8-летнего мальчика, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Марат Гафуров 44 лет признан виновным в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия, опасного для жизни (пп.«в,д» ч.2 ст. 126 УК РФ). Он проведёт в колонии строгого режима 6 лет.

Самое отвратительное в похищении ребёнка, которое Гафуров совершил весной 2016 года, - что в нём не было никакого смысла. Пьяный мужчина поймал ребёнка возле одного из домов Металлургического района Челябинска, силой завёл в свою квартиру и держал при себе несколько часов, угрожая, что изобьёт его родителей, если малыш убежит. Когда похититель отправился в ванную, ребёнок всё-таки убежал и пожаловался родителям, которые тут же сообщили в полицию.